Edenred : dévisse de -10%, au contact des 31E, danger ! Cercle Finance • 22/04/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Edenred dévisse de -10%, au contact des 31E et menace d'en terminer en-dessous du support majeur et crucial des 31,8E du 16 mars. Il ne subsisterait plus ensuite qu'une mince chance de rebond sur 30E avant d'exploter de nouveaux territoires graphiques inconnus, peut être 25E.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -4.49%