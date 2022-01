Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: deux nominations au sein du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la nomination d'Arnaud Erulin au poste de Directeur général Solutions d'avantages aux salariés.



Précédemment en charge de cette activité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Arnaud Erulin la dirige désormais à l'échelle mondiale.



Gilles Coccoli, auparavant Directeur général Amériques d'Edenred, est nommé Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés.



Outre les activités de services de paiement aux entreprises dont il avait déjà la responsabilité, Gilles Coccoli est désormais en charge du développement du Groupe en Asie-Pacifique et en Afrique.





