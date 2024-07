Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : décroche de -8% sous les 39E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - Edenred décroche de -8% sous les 39E... et pulvérise le support moyen terme des 38,4E du 26 juin pour se retrouver au plus bas depuis le 21 février 2022.

Edenred semble bien parti pour s'en aller retracer le plancher majeur des 36,45E du 4 février 2022.





Valeurs associées EDENRED 39,10 EUR Euronext Paris -6,79%