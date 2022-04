Edenred : début d'année solide

(AOF) - Au premier trimestre 2022, le revenu total de Edenred s'élève à 439 millions d'euros, en hausse de +17,6% en données publiées. En données comparables, le revenu total est en progression de +15,7%. Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 426 millions, en hausse de +17,3% en données publiées. En données comparables, le chiffre d'affaires opérationnel progresse de +15,3%. Cette très bonne performance s'inscrit dans la continuité des solides tendances déjà observées en 2021.

La croissance du chiffre d'affaires opérationnel a notamment été tirée par une dynamique commerciale toujours soutenue, tant sur le segment très porteur des PME que sur celui des grands comptes, avec le gain de nouveaux contrats emblématiques tels Google en France ou FedEx au Brésil et au Mexique.

Edenred réaffirme sa confiance pour l'année 2022, et entend maintenir un rythme de croissance soutenu dans toutes les régions où le groupe est présent ainsi que dans chacune des lignes de métier.

Le groupe confirme ainsi pour 2022 les objectifs annuels fixés dans le cadre de son plan stratégique Next Frontier : croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8% ; croissance organique de l'Ebitda supérieure à 10% ; taux de conversion Free-cash-flow/Ebitda supérieur à 65%.

