Edenred : dans le rouge avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Edenred recule de 1,1% sous le poids de propos défavorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 33 euros, considérant la valorisation comme 'incorrecte pour la croissance et les rendements'. Selon le broker, le titre se traite sur des ratios PE (cours sur BPA) 2020 de 31,9 fois et valeur d'entreprise sur profit opérationnel de 23,7 fois, pour une croissance annuelle moyenne du BPA estimée à 10,4% sur 2020-2023. 'Nous pensons qu'il s'agit d'un multiple exagéré pour une entreprise dont la majorité de l'activité semble s'accroitre à des pourcentages dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre', juge l'intermédiaire financier.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -1.03%