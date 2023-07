Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: croissance de 19% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Edenred publie un résultat net part du groupe de 202 millions d'euros pour son premier semestre 2023, en croissance de 18,8%, avec un EBITDA de 483 millions (+35,2% en comparable), soit une marge de 41,5%, en progression de 3,1 points en comparable.



Le groupe de services de paiement affiche un revenu total de 1,16 milliard d'euros, en croissance de 26,1% en données publiées (+25,5% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 1,08 milliard, en progression de 20% en données comparables.



En poursuivant le déploiement de son plan stratégique Beyond22-25, Edenred prévoit d'atteindre de nouveaux résultats record en 2023, dont un EBITDA attendu entre 1,02 et 1,09 milliard d'euros, contre 836 millions en 2022.





