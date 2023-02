Edenred confirme ses objectifs 2023

(AOF) - Edenred a publié un résultat net, part du Groupe en progression de 23,3% à 386 millions d'euros au titre de ses résultats annuels 2022. L'Ebitda du spécialiste des solutions de paiement ressort à 836 millions d'euros, en hausse de 23,3% en variation organique, se situant dans le haut de la fourchette communiquée en octobre 2022. Son chiffre d'affaires total s'élève à 2,03 milliards d'euros, en amélioration de 21,2% en variation organique.

Au total, le free cash flow s'établit également à un niveau record de 881 millions d'euros en 2022, porté par la hausse du float notamment liée à la bonne performance du quatrième trimestre et à l'impact positif du changement de réglementation survenu sur le produit Ticket City en Allemagne dont les fonds étaient considérés comme fonds réservés jusqu'au 1er janvier 2022.

En excluant l'effet exceptionnel de ce changement de règlementation, le free cash flow s'établirait à 711 millions d'euros en 2022, contre 518 millions d'euros sur l'année 2021, reflétant un taux de conversion d'Ebitda en free cash flow de 85% contre 77% en 2021.

Au 31 décembre 2022, la dette nette d'Edenred s'établit à 307 millions d'euros contre 816 millions d'euros à fin décembre 2021.

Au-delà des titres repas, Edenred a également bénéficié de l'attractivité de ses solutions Beyond Food qui répondent de façon pertinente aux besoins des entreprises de renforcer l'engagement de leurs salariés, en particulier dans le contexte actuel de pouvoir d'achat contraint et de guerre des talents.

Edenred propose le versement, au titre de l'exercice 2022, d'un dividende de 1 euro par action, en hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent.

Fort de ces résultats records, Edenred aborde 2023 avec confiance et anticipe la poursuite d'une croissance soutenue de son activité dans toutes ses géographies et dans toutes ses lignes de métiers.

Le groupe table pour l'année en cours sur une croissance organique de son excédent brut d'exploitation supérieure à 12% et sur un taux de conversion de l'Ebitda en free cash-flow supérieur à 70%, conformément aux objectifs de son plan stratégique 2022-2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial, né en 1962, des titres de services avec 30 % du marché ;

- Groupe historiquement spécialiste des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances et autres bonus pour 60 % du chiffre d’affaires de 1,6 Md€) et diversifié dans les solutions de mobilité professionnelle (26 %), la motivation et les solutions complémentaires (chèques cadeaux et autres vouchers, programmes sociaux) ;

- Positionnement fort, avec un rang de numéro un en Amérique latine (29 % des facturations), l’Europe représentant 62 % du chiffre d’affaires ;

- Modèle d’affaires fondé sur la plateforme digitale d’intermédiation et de paiement visant une croissance forte sur les marchés existants, l’accélération des services à valeur ajoutée, une monétisation accrue via l’exploitation des données et la pénétration des Etats-Unis ;

- Capital détenu à 14,74 % par le gestionnaire de fonds californien The Capital Group, Bernard Dumazy étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière très saine avec une dette nette ramenée à 1,1 Md€ à fin juin dont la notation a été mise en perspective positive.

Défis

- Plan stratégique « Gardian » 2025, une plateforme au service des acteurs du travail :

- Beyond Food : avantages aux salariés au-delà de l’alimentation,

- Beyond Fuel : accompagnement de la mobilité professionnelle avec services à valeur ajoutée,

- Beyond Payment : solutions au-delà de l’automatisation des paiements inter-entreprises,

- objectifs financiers : hausse annuelle de + 12 % du résultat d’exploitation,

- politique de distribution : engagement de hausse annuelle du dividende en valeur absolue ;

- Stratégie d’innovation financée par des investissements de 6 à 7 % des revenus et axée sur :

- la sécurité et l’agilité des centres de données et des systèmes d’information, avec Cloud privé et programme de cybersécurité,

- l’efficacité de la plateforme digitale, atout de pénétration des nouveaux marchés,

- la diversité des offres digitales, le déploiement des offres sur mobile et les solutions de maintien des liens avec les salariés en télétravail ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro carbone en 2050 validée par le standard SBTi1

- via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, e recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité,

- émission d’un emprunt « vert » et intégration des critères ESG dans les attributions gratuites d’actions,

- Poursuite des acquisitions avec une capacité d’investissement de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Succès des offres lancées en 2021 : multi-produits dans les avantages aux salariés, solutions de maintenance des flottes de véhicules, solutions 100 % dématérialisées, paiement mobile et connexion à 200 plateformes de livraison de repas…

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1er contributeur au bénéfice opérationnel et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Deux catalyseurs de croissance : hausse du taux de pénétration dans les PME (+ 21 % en 2021), et, surtout, les solutions de mobilité professionnelle, pôle renforcé par la prise de contrôle total d’UTA ;

- Après une progression de 23 % des revenus à fin septembre, 2ème relèvement de l’objectif 2022 d’un résultat opérationnel entre 810 et 840 M€.