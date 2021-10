Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : confiant pour sa cible d'EBITDA 2021 information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité, Edenred se déclare confiant dans sa capacité à atteindre la moitié haute de sa cible d'EBITDA 2021 (entre 620 et 670 millions d'euros), sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions majeures liées à la crise sanitaire. Il rétablit en outre pour 2022 ses objectifs du plan Next Frontier, à savoir des croissances organiques annuelles supérieures à 8% pour le chiffre d'affaires opérationnel et à 10% pour l'EBITDA, ainsi qu'un taux de conversion annuel free cash-flow / EBITDA supérieur à 65%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires opérationnel du groupe de titres de services prépayés a atteint 1,13 milliard d'euros, en croissance organique de 14,4% par rapport à 2020 (+10,7% en données publiées) et de 11% par rapport à 2019.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +1.33%