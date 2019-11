Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : chute, victime d'un 'malware' Cercle Finance • 22/11/2019 à 09:07









(CercleFinance.com) - L'action Edenred perdait environ 6% ce matin à la Bourse de Paris, ce qui en fait la plus forte baisse du SBF 120. Le spécialiste des titres prépayés a indiqué qu'hier, ses systèmes informatiques ont été visés par un logiciel malveillant, ou 'malware'. Le groupe a réagi, et il ajoute qu'il 'analyse actuellement l'e?tendue de l'attaque.' 'Edenred s'engage a? utiliser tous les moyens disponibles pour prote?ger ses ope?rations et les informations de ses clients', indique-t-il.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -3.22%