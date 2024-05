Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred : casse le support des 43,7E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 17:55









(CercleFinance.com) - Edenred casse le support des 43,7E du 15 avril et du 16 juin 2022 : c'est une alerte baissière majeure qui pourrait se transformer un signal de correction sous le support oblique long terme des 42,6E, en direction du support majeur des 36,45E du 4 février 2022.





Valeurs associées EDENRED 43.25 EUR Euronext Paris -4.31%