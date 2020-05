Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : capital d'UTA détenu désormais à 100% Cercle Finance • 19/05/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Edenred annonce détenir la totalité du capital de sa filiale UTA, deuxième acteur du marché des cartes carburant multi-enseignes en Europe, également spécialisé dans les offres de services telles que les solutions de péage, de maintenance et de récupération de TVA. Cette montée à 100% fait suite à l'exercice d'une option de vente portant sur 17% du capital par la famille Eckstein, co-fondatrice d'UTA. Après une première prise de participation en 2015, Edenred est devenu actionnaire majoritaire d'UTA en 2017. Cette opération aura un effet relutif sur le résultat net part du groupe dès 2020. L'option de vente étant déjà comptabilisée, son exercice sera quasiment neutre sur la dette nette du groupe de titres de services prépayés.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -1.98%