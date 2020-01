Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : bien orienté sur un relèvement d'analyste Cercle Finance • 28/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Edenred grimpe de 4,9% avec le soutien d'Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 44 à 60 euros sur le titre, avec une séquence de BPA ajustée à la hausse (+2,9% en moyenne sur 2019/2022). Dans sa note, le bureau d'études met en avant 'le repositionnement boursier sur le secteur des paiements, de solides perspectives de croissance avec une visibilité forte, ainsi qu'un potentiel d'amélioration des marges encore important'.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +3.28%