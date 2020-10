Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 06/10/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Edenred bondit de près de 5% avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Bank of America de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours de 47 euros, le titre étant considéré comme 'bien placé dans le nouveau monde Covid-19' par le broker. 'La numérisation constitue une opportunité pour les revenus et les marges et Edenred bénéficie d'un excellent historique en termes d'innovations', estime le broker, qui voit pour le groupe des 'fondamentaux solides' et un 'profil croissance et cash unique'.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +5.08%