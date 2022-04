Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 16:06









(CercleFinance.com) - Edenred gagne plus de 1% avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 51 à 54 euros sur le titre du fournisseur de titres de services prépayés.



Le bureau d'études a relevé sa séquence de BPA d'environ 2-3% pour 2022-23 pour tenir compte d'effets de change favorables, et dit 'rester positif sur la valeur compte tenu de ses fondamentaux solides et d'une valorisation toujours abordable'.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +1.46%