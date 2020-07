Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : baisse de 31% du résultat net semestriel Cercle Finance • 27/07/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Edenred publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en recul de 31,4% à 100 millions d'euros, et un EBITDA en baisse de 17,8% (-12,8% en organique) à 255 millions, ainsi qu'une génération de free cash-flow de 113 millions. A 675 millions d'euros, le chiffre d'affaires opérationnel du groupe de services prépayés s'inscrit en recul de 10,2% en publié et de 4,6% en comparable (dont -15,4% au deuxième trimestre et -9% en juin avec la levée progressive des confinements en Europe). Edenred estime que la croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel devrait repasser, au cours du second semestre, en territoire positif par rapport à 2019, sur une base mensuelle, et vise un EBITDA annuel entre 540 et 610 millions d'euros.

