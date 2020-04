EDENRED baisse de 20% son dividende

(AOF) - Edenred a annoncé la création du fonds " More than ever " pour soutenir ses collaborateurs les plus vulnérables ainsi que les restaurateurs, fortement impactés par les mesures de confinement. Ce fonds sera notamment abondé par la réduction de 20% du dividende 2019 à 0,7 euro par action, la baisse de 25% de la la rémunération du PDG, Bertrand Dumazy, et la réduction de la rémunération des membres du comité exécutif du groupe et de son conseil d'administration.

L'assemblée générale mixte se tiendra à huis clos le 7 mai 2020.

Edenred rappelle bénéficier d'un profil de dette équilibré, avec un ratio d'endettement financier net sur Ebitda s'élevant à 1,9 à fin 2019, sans échéance de remboursement majeure avant 2024. Le groupe dispose par ailleurs d'une ligne de crédit syndiqué non-utilisée de 750 millions d'euros à échéance 2025.

Le groupe serait donc en mesure d'honorer l'intégralité du dividende annoncé le 26 février 2020, tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre l'exécution de son plan stratégique " Next Frontier " 2019-2022.

