Edenred : bail signé pour Montrouge Porte Sud

(CercleFinance.com) - Gecina annonce la signature d'un nouveau bail avec Edenred France d'une durée ferme de neuf ans sur l'intégralité de l'immeuble Montrouge Porte Sud situé aux portes de Paris, à proximité de la porte d'Orléans. Le projet Montrouge Porte Sud porte sur la restructuration d'un immeuble existant et l'ajout d'extensions en ossature bois. Il développera une superficie totale d'environ 12.000 m² où Edenred France installera ses équipes à l'automne 2024. Le groupe immobilier ajoute qu'en attendant la livraison de ce futur immeuble, Edenred France a renouvelé le bail de ses locaux actuels sur Colombus, un immeuble de Gecina situé boulevard Gabriel Péri à Malakoff (Hauts-de-Seine).

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +1.48%