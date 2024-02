Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: augmentation de 10% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe de titres de services prépayés Edenred publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe en augmentation de 10,3% à 425 millions d'euros et un EBITDA de 1,09 milliard, en hausse de 30,7% en données publiées et de 33,9% en organique.



Grâce à une forte dynamique commerciale et l'effet d'échelle de sa plateforme, il affiche un revenu total de 2,51 milliards d'euros, dont un chiffre d'affaires opérationnel de 2,31 milliards, en progression de 18,8% en publié et de 17,4% en organique.



Un dividende de 1,10 euro par action, en hausse de 10%, sera proposé pour 2023. Edenred confirme pour 2024 ses objectifs Beyond22-25, à savoir une croissance organique de l'EBITDA de plus de 12% et un taux de conversion free-cash-flow / EBITDA supérieur à 70%.





