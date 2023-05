EdenRed: AlphaValue reste à 'vente' sur le titre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - AlphaValue confirme sa note ' vente ' sur le titre EdenRed, avec un objectif de cours à six mois de 50,6 euros laissant apparaître un recul potentiel de près de 14% par rapport au cours actuel.



L'analyste rapporte que EdenRed a annoncé l'acquisition de Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros, un accord devant être conclu ' dans les prochains jours '.



Acteur majeur au Royaume-Uni et en Australie, EdenRed est présenté comme ' une plateforme leader dans l'engagement des salariés ', avec quelque 4 000 clients et 8 millions d'utilisateurs. La structure devrait générer des ventes et un EBITDA respectifs de 95 et 45 M£ en 2023, estime le bureau d'analyses.



L'accord valorise Reward Gateway à un multiple EV / EBITDA 2023E de 20x (post synergies de taux d'exécution), et devrait être relutif pour le BPA à partir de 2024.



Selon AlphaValue, l'accord devrait générer des synergies annuelles >10 ME d'ici deux ans et plus de 50 ME de revenus d'exploitation potentiels dans les cinq prochaines années.