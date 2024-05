Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: acquisition de Spirii finalisée information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiement Edenred indique avoir finalisé l'acquisition de la société danoise Spirii, plateforme SaaS européenne leader de la recharge des véhicules électriques, une opération stratégique annoncée le 27 février.



Elle lui permet désormais de déployer la technologie et les services de Spirii en France et en Allemagne pour 'proposer à ses clients une solution complète de gestion de la recharge électrique sur la route, à domicile et sur le lieu de travail'.



S'inscrivant dans la stratégie 'Beyond Fuel' d'Edenred, cette acquisition renforce son offre de services à valeur ajoutée, ainsi que son positionnement de partenaire privilégié des gestionnaires de flottes pour les accompagner dans leur transition énergétique.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -0.37%