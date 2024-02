Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: acquisition de Spirii au Danemark information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Edenred annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Spirii, plateforme en forte croissance localisée à Copenhague au Danemark, et qui propose une large gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe.



Présente dans 18 pays, cette plateforme SaaS offre ses solutions à des clients tels que TUI, EDF et Lease Plan. Elle emploie environ 100 salariés et devrait générer un chiffre d'affaires compris entre 25 et 30 millions d'euros en 2024.



La transaction prévoit l'acquisition d'une participation initiale de 88% dans Spirii, ainsi que des options d'achat permettant à Edenred d'augmenter ultérieurement sa participation jusqu'à 100% d'ici à 2029.





