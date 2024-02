Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: acquisition de RB au Brésil information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 08:53









(CercleFinance.com) - Edenred annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% du capital de RB, plateforme brésilienne de premier plan dans les avantages liés aux déplacements des salariés (cartes de transport, solutions tierces de titres restauration et alimentation).



Selon le groupe français, cette opération favorisera sa capacité à accroître la pénétration du marché brésilien des avantages aux salariés, et sera source d'importantes synergies. Elle devrait être relutive sur l'EBITDA et sur le BPA dès la première année.



Comptant près de 300 salariés, RB affiche un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de réals brésiliens. L'opération est soumise à l'approbation des autorités brésiliennes compétentes, dont l'autorité de la concurrence et la banque centrale.





