Edenred : acquisition d'un portefeuille de clients au Brésil

(CercleFinance.com) - Edenred annonce l'acquisition du portefeuille de clients de Cooper Card au Brésil, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. Cooper Card commercialise des avantages aux salariés dédiés à l'alimentation dans l'Etat du Paraná. 'Ce portefeuille crée une forte complémentarité géographique avec le portefeuille de clients existants d'Edenred et renforce sa position sur le marché des avantages aux salariés au Brésil', explique le groupe français. Cette opération reste soumise aux approbations de l'autorité de la concurrence brésilienne et de la Banque centrale brésilienne. Elle aura un impact positif sur le résultat net du groupe dès la première année.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -1.56%