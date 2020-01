Edenred : acquisition aux Emirats arabes unis

(CercleFinance.com) - Edenred annonce l'acquisition du portefeuille de cartes salaires de Mint, second opérateur spécialisé dans la distribution et la gestion des salaires des travailleurs non ou sous-bancarisés aux Emirats arabes unis.

Par cette opération, dont il attend un effet relutif sur son EBIT dès 2020, le Français vient renforcer sa position de leader du marché émirien, où il compte déjà plus d'un million d'utilisateurs de sa solution de versement de salaires C3.

Edenred va ainsi faciliter le quotidien de près de 600.000 salariés, actuellement porteurs de cartes salaires Mint, en leur donnant un accès simple et sécurisé aux services à valeur ajoutée proposés via la carte C3 et son application mobile myC3card.