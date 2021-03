EDENRED a limité la casse en 2020, confiant pour 2021

(AOF) - Edenred a réalisé en 2020 un résultat net de 74 millions d'euros, en baisse de 23,7%. L'Ebitda s'élève à 580 millions, en baisse de 4,6% en données comparables et de 13,2% en données publiées. Au second semestre, l'Ebitda est en croissance de 2,5% traduisant une amélioration de la marge de 0,8 point en données comparables. Sur l'année le taux de marge d'Ebitda atteint 39,6%, en diminution de 1,1 point en données comparables et de 1,5 point en données publiées.

Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 1,423 milliard, en diminution de 1,6% en données comparables et de 9,4% en données publiées, intégrant des effets de change négatifs (-8,0%) et un effet de périmètre positif (+0,3%).

Edenred souligne avoir démontré sa capacité à croître fortement en début d'année, puis à limiter l'érosion de ses revenus au plus fort de la crise sanitaire, grâce notamment à la forte digitalisation de ses solutions, avant de retrouver le chemin de la croissance dès le troisième trimestre.

Au quatrième trimestre, le groupe a poursuivi ses efforts commerciaux sur l'ensemble de ses lignes de métiers, portant le chiffre d'affaires opérationnel à 402 millions d'euros, en hausse de 1,2% en données comparables (-8,7% en données publiées), une accélération par rapport au troisième trimestre malgré de nouvelles mesures de confinement en Europe.

En 2020, le revenu total s'établit à 1,465 milliard, en diminution de 2% en données comparables par rapport à l'année 2019. En données publiées, la baisse est de 9,9%, prenant en compte des effets de change défavorables (-8,1%) et des effets de périmètre légèrement positifs (+0,2%) sur l'exercice.

Malgré la pandémie, Edenred a généré une marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 475 millions d'euros en 2020, en hausse de 2,7% en données comparables et en baisse de 9,4% en données publiées.

Le groupe propose, au titre de l'exercice 2020, un dividende de 0,75 euro par action, en hausse de 7,1%.

Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou un paiement à 100% en actions avec une décote de 10%.

Malgré les incertitudes sanitaires, Edenred entend générer en 2021 un Ebitda en croissance organique de minimum 6%.

