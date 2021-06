Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred : 67% du dividende 2020 payé en actions Cercle Finance • 07/06/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Edenred annonce qu'à l'issue de son option pour le paiement du dividende au titre de l'exercice 2020 en actions, ouverte du 18 mai au 2 juin, 67% des droits ont été exercés en faveur du paiement du dividende en actions. Cette opération se traduit par la création de 3.004.708 actions ordinaires nouvelles Edenred (soit 1,22% du capital social) dont le règlement-livraison et l'admission sur le marché Euronext Paris interviendront le 9 juin. A l'issue de l'opération, le capital social du groupe de titres de services prépayés est ainsi composé de 249.588.059 actions. Le dividende total en numéraire s'élève à 61 millions d'euros et sera lui aussi versé le 9 juin.

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +4.09%