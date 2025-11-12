 Aller au contenu principal
Écoutez-vous des robots ? Une enquête montre que la musique d'IA est pratiquement indétectable
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Une enquête Deezer-Ipsos a révélé mercredi que 97 % des auditeurs sont incapables de faire la distinction entre les chansons générées par l'intelligence artificielle et celles composées par des humains, soulignant ainsi les préoccupations croissantes selon lesquelles l'IA pourrait bouleverser la façon dont la musique est créée, consommée et monétisée.

Les résultats de l'enquête mettent en évidence les tensions éthiques et économiques auxquelles est confrontée l'industrie mondiale de la musique, car les outils d'IA capables de générer des chansons en quelques secondes soulèvent des problèmes de droits d'auteur et menacent les moyens de subsistance des artistes.

La question a pris de l'ampleur au début de l'année lorsque le groupe de musique artificielle "The Velvet Sundown" a suscité suffisamment d'intérêt pour gagner environ un million d'auditeurs mensuels sur Spotify SPOT.N avant que les gens ne découvrent ses origines synthétiques.

L'étude, qui a interrogé 9 000 personnes dans huit pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil et le Canada, a montré qu'environ 71 % des personnes interrogées étaient surprises par leur incapacité à distinguer les morceaux produits par des humains de ceux produits par des machines.

La plateforme de streaming Deezer a déclaré que plus de 50 000 chansons téléchargées chaque jour sur son service sont entièrement générées par l'IA, ce qui représente environ un tiers de toutes les nouvelles propositions musicales.

La société a commencé à étiqueter la musique générée par l'IA au début de l'année afin de promouvoir la transparence.

"Nous croyons fermement que la créativité est générée par des êtres humains et qu'elle doit être protégée", a déclaré Alexis Lanternier, directeur général de l'entreprise, à Reuters, appelant à la transparence.

Alexis Lanternier a également déclaré que la mise en œuvre d'une structure de paiement différentielle pour la musique d'IA était une question complexe avec des points de vue variés, rendant difficile un "changement massif" de la rémunération.

Deezer exclut les faux flux des paiements de redevances.

Une autre solution consiste pour les entreprises à conclure des accords avec les détenteurs de droits, a-t-il ajouté, citant le règlement par Universal Music Group UMG.AS d'une affaire de violation des droits d'auteur avec la société d'IA Udio.

Bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées, UMG s'associera à Udio pour lancer une nouvelle plateforme de création musicale et de diffusion en continu par l'IA l'année prochaine, l'outil d'IA étant formé à la musique sous licence.

