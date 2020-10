ECOSLOPS, SARA & E-COMPANIE SIGNENT UNE LETTRE D'INTENTION POUR UNE UNITE MINI P2R EN MARTINIQUE

Paris, le 5 octobre 2020



Ecoslops, SARA (filiale du groupe Rubis) et E-Compagnie (filiale du groupe SEEN) sont

heureux d'annoncer la signature d'une lettre d'intention pour un Mini P2R en Martinique.



Cet accord prévoit l'installation d'une unité de traitement des huiles de vidange et

des résidus pétroliers maritimes, son intégration locale, la formation des opérateurs et

l'assistance technique pluriannuelle.



Cette unité, conçue et construite par Ecoslops, sera implantée à la Raffinerie des Antilles et

opérée par SARA, avec l'assistance d'E-Compagnie et d'Ecoslops. Les résidus

seront préalablement collectés et préparés par E-Compagnie. Les partenaires prévoient une

mise en service de l'unité courant deuxième semestre 2021.



Cette solution innovante permet une valorisation locale des déchets dangereux selon les principes

d'économie circulaire. Elle évite leur transport sur de très longues distances maritimes, permettant

ainsi de diminuer le coût et les émissions de CO2 liées, et génère des retombées économiques

immédiates pour le territoire.



Cet accord est le troisième de ce type pour Ecoslops après ceux signés avec

Aquaflore à Agadir au Maroc, et avec Valtech Energy à Kribi au Cameroun.