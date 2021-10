Ecoslops noue un partenariat avec Mercuria Energy

(AOF) - Ecoslops, "la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire", a signé un accord de partenariat avec Mercuria Energy Group, un des leaders mondiaux indépendants de négoce d'énergie, présent dans plus de 50 pays et réalisant plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Ecoslops et Mercuria travailleront ensemble à la faisabilité de projets d'infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d'hydrocarbures dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est, permettant "d'atteindre les plus hauts standards de service et de compliance grâce à l'utilisation des meilleures technologies disponibles".

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.