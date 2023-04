Ecoslops : Ebitda 2022 et cash-flow opérationnel positifs pour la première fois

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose de près de 6,9 millions d'euros de trésorerie (+0,5 million d'euro par rapport au 31 décembre 2021) et d'un endettement net de 23,2 millions d'euros (vs 22,6 millions d'euros au 31 décembre 2021).

Le chiffre d'affaires du groupe a bénéficié sur l'exercice 2022 du renforcement de son activité Produits raffinés, +155%, avec une forte progression des ventes en volume, de +51%, représentant 29.500 tonnes (contre 19.500 en 2021) ; et une très nette augmentation du prix de vente moyen (+69%) liée notamment aux conditions favorables sur les marchés de l'énergie (+57% sur le Brent converti en euros).

(AOF) - Cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, Ecoslops annonce que son EBITDA est passé de -1,4 million d'euros en 2021 à +1,1 million d'euros en 2022. Le cashflow opérationnel du groupe est de + 2,9 millions d'euros sur l’exercice. Hors Ecoslops Provence, il est de +3,7 million d'euros. Le groupe, en outre, a réduit ses pertes sur un an : 4,3 millions d'euros en 2021 à 2,5 millions d'euros en 2022. Le taux de marge brute, quant à lui, est passé de 53% à 60%, bénéficiant d’une tension sur les prix de vente des produits finis (notamment le fioul et le gasoil).

