Economie européenne : une fin d'année plus difficile que prévu, mais l'OCDE se veut plus optimiste

(AOF) - L'économie européenne a connu en fin d'année une contraction encore plus importante qu'annoncé initialement, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union Européenne (UE). Sur les trois derniers mois 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union Européenne, alors qu'il avait été annoncé précédemment en repli de 0,6% pour la zone euro. Les économistes anticipaient pour leur part une confirmation de ce chiffre.

Pour l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique a diminué de 6,6% dans la zone euro et de 6,2% dans l'UE, après des progressions respectives de 1,3% et 1,6% en 2019.

Sur le dernier trimestre de 2020, l'économie européenne a souffert de la chute de la consommation des ménages consécutive aux diverses mesures de confinement prises par les Etats. Elle a pesé négativement à hauteur de 1,6 et 1,5 point de pourcentage sur le PIB de la zone euro et de l'UE.

Son repli a été trop important pour être compensé par l'investissement et le commerce extérieur. Leur contribution a été respectivement positive de 0,3 point de pourcentage et de 0,6 point de pourcentage dans les deux zones. La contribution du commerce extérieur a été légèrement négative pour la zone euro et neutre pour l'UE alors que les contributions de la consommation finale des administrations publiques ont été légèrement positives dans les deux zones.

Ces statistiques ont été publiées pratiquement au même moment où l'OCDE dévoilaient des prévisions économiques un peu plus optimistes par rapport à ses anticipations de décembre. L'organisation internationale a pris en compte le déploiement des vaccins anti-Covid et une reprise au niveau mondial plus rapide que prévu au second semestre 2020.

Elle anticipe désormais une progression du PIB de 5,6% en 2021 et de 4% en 2022, soit respectivement 1,4 point et 0,3 point de mieux que ses précédentes estimations de décembre. Celles de la zone euro ont été rehaussées de respectivement 0,3 et 0,5 point à 3,9% et 3,8%.