Econocom : vers une cession des parts dans digital.security

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques belge Econocom annonce être entré en négociations exclusives avec son pair français Atos en vue de la cession de sa participation dans le capital de sa filiale digital.security. Spécialiste de la maîtrise des risques numériques et premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen, digital.security, qui compte 250 consultants, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 29 millions d'euros en 2019. Econocom continuera à travailler avec cette société pour les projets de ses clients incluant une dimension cybersécurité. Cette cession contribuera à l'objectif que s'est fixé le groupe de ramener à zéro sa dette nette comptable.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +0.44%