Communiqué de presse

Bruxelles, le 26 novembre 2026

Véronique Torner nommée au Conseil d'Administration

du groupe Econocom

Econocom annonce la nomination de Véronique Torner en qualité d'administratrice d'Econocom Group SE, à l'issue de son Assemblée Générale du 24 novembre 2026.

Figure reconnue de l'écosystème numérique français, Véronique Torner apporte au groupe son regard d'entrepreneure, son expertise du numérique responsable ainsi que sa connaissance approfondie de l'écosystème numérique, de l'open source et des enjeux de transformation des entreprises.

Cette évolution s'inscrit dans la volonté du groupe de poursuivre l'évolution de sa gouvernance en s'appuyant sur la complémentarité des expériences et des expertises réunies au sein de son Conseil d'Administration. Elle fait suite aux nominations de Quentin Bouchard et d'Israel Garcia par l'Assemblée Générale du 29 septembre 2026, pour accompagner ses ambitions et la mise en œuvre de son plan stratégique One Econocom .

Le Conseil d'Administration d'Econocom, anciennement composé de dix membres, en compte désormais onze. Véronique Torner administratrice indépendante, rejoint Jean-Louis Bouchard , Président-fondateur et Administrateur délégué, Angel Benguigui , CEO et Administrateur délégué, Robert Bouchard , Vice-Président et Administrateur, Quentin Bouchard et Israel Garcia , Administrateurs, Chantal De Vrieze et Jean-Philippe Roesch , administrateurs non exécutifs, ainsi que Philippe Capron , Sophie Guieysse et Marie-Christine Levet , administrateurs indépendants.

Avec l'arrivée de Véronique Torner, le Conseil d'Administration d'Econocom continue de s'enrichir de profils complémentaires, associant expériences entrepreneuriales, expertises sectorielles et regards variés au service des ambitions du groupe.

Econocom poursuit ainsi la transformation de sa gouvernance, avec une évolution encourageante de la représentation féminine, et renforce les conditions nécessaires à l'exécution de son plan stratégique « One Econocom », au service de sa trajectoire de développement.

Éléments biographiques

Véronique Torner est entrepreneure du numérique et ingénieure diplômée de CPE Lyon. Elle débute en 1998 avec la cocréation de Black Orange, start-up de commerce en ligne cédée en 2000 aux Éditions Atlas, puis dirige Masterline pendant cinq ans. Cofondatrice en 2006 d'Alter Way, société spécialisée dans l'open source, elle la dirige aux côtés d'Econocom, actionnaire majoritaire de 2015 à 2021, puis rejoint le comité exécutif du groupe Smile. Administratrice de Numeum depuis 2013, elle en est présidente de juin 2023 à 2026. Engagée en faveur du numérique responsable (initiative Planet Tech'Care), elle a été membre du Conseil national du numérique de 2016 à 2018 et est décorée de l'ordre national du Mérite.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux. Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Tech Leaders et Family Business..

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact Econocom : Laurence.decaux@econocom.com

Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com