Econocom : stabilité du CA en 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique belge Econocom annonce avoir réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2.927 millions d'euros sur ses activités poursuivies, identique à celui de 2018. En organique, il ressort en légère baisse de 0,8% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies est estimé à 126 millions d'euros, soit une progression de plus de 13%, et la dette nette comptable ressort en ligne avec celle de fin 2018 qui était de 252 millions. Econocom poursuivra en 2020 ses grands chantiers stratégiques pour se recentrer sur des segments de marché à forte valeur ajoutée et en progression. Il restera aussi concentré sur l'amélioration de sa marge opérationnelle dans le cadre du plan de réduction de coûts.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +6.43%