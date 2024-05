Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Econocom: s'engage dans un consortium pour accompagner Atos information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Econocom annonce aujourd'hui son adhésion au consortium dirigé par Onepoint, avec le soutien de Butler Industries, pour soutenir Atos dans sa transformation.



Le consortium vise à faire d'Atos la principale plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, ainsi que le premier opérateur européen de cloud souverain.



Ce partenariat renforce les liens déjà solides entre Econocom et Atos, établis au fil des années à travers divers projets communs. Le plan stratégique du consortium se concentre sur la protection des actifs d'Atos, la restauration de sa croissance rentable et la restructuration de sa dette.



Jean-Louis Bouchard, Directeur général d'Econocom, a souligné l'importance de préserver le partenariat historique entre Econocom et Atos afin de garantir l'intégrité et la pérennité d'Atos.









Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -0.21%