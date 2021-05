Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : s'associe à Artefact pour exploiter l'IA Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Econocom annonce s'associer à Artefact, expert de la valorisation des données, pour mettre l'Intelligence Artificielle au coeur du support utilisateur dans ses Services Desks. L'objectif est d'offrir aux utilisateurs, de plus en plus exigeants et dépendants du numérique, une qualité de service et de réponse supérieure pour une expérience fluide, ultra-réactive et pertinente. Dans le cadre du Service Desk, l'IA sera notamment utilisée pour le filtrage des requêtes, la mesure de la satisfaction des utilisateurs grâce à l'analyse de la voix, l'exploitation des données obtenues qui renforce l'amélioration continue, ou encore l'appui aux agents de support.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -0.62%