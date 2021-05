Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : remboursement anticipé de dette obligataire Cercle Finance • 28/05/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Econocom annonce ce soir avoir procédé au remboursement par anticipation de 115 millions d'euros de son emprunt obligataire Schuldschein, relatif à l'échéance à 5 ans et à taux variable. Cette obligation de 150 millions d'euros avait été initialement émise en novembre 2016 sur le marché de Francfort avec des maturités à novembre 2021, pour 137 millions d'euros (dont 115 millions d'euros à taux variable) et à novembre 2023, pour le solde. La société précise que sa trésorerie disponible a participé à ce remboursement anticipé.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +1.54%