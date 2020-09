Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : rachat de plus de 51.000 actions en une semaine Cercle Finance • 07/09/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Econocom annonce ce soir avoir procédé au rachat de plus de 51.000 de ses propres actions entre le 31 août et le 4 septembre. Ce rachat, autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai, a été effectué pour un prix moyen compris entre 2,44 et 2,48 euros.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -6.29%