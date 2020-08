Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : rachat de 198.000 actions en une semaine Cercle Finance • 17/08/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe Econocom annonce ce soir avoir procédé au rachat d'un peu plus de 198.000 de ses propres actions entre le 11 et le 14 août. Ce rachat, autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai, a été effectué pour un prix moyen compris entre 2,4101 et 2,4836 euros.

