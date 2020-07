Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : perspectives pour le 1er semestre Cercle Finance • 01/07/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Econocom Group indique que son chiffre d'affaires du premier semestre 2020 'sera meilleur qu'initialement prévu au début de la pandémie du Covid-19, mais restera en baisse comparé à celui du premier semestre 2019'. Le groupe informatique belge s'attend pour son résultat opérationnel courant à 'un atterrissage du même ordre de grandeur que celui réalisé lors du premier semestre 2019'. Il anticipe également un niveau de dette nette comptable inférieur à celui du 30 juin 2019.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -3.34%