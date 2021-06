Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : offre Azure Arc proposée aux clients Cercle Finance • 15/06/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques belge Econocom annonce avoir choisi la solution de gestion multicloud Microsoft, pour proposer l'offre Azure Arc à ses clients et pour l'utiliser dans ses propres centres de services dédiés au Cloud. 'La maîtrise d'Azure Arc permet d'accompagner nos clients vers une solution qui réduit leur empreinte carbone de manière conséquente puisque la migration vers le cloud permet de diminuer jusqu'à 98% les émissions de gaz à effet de serre', souligne-t-il.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles 0.00%