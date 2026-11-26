Econocom annonce la nomination de Véronique Torner en qualité d'administratrice d'Econocom Group SE, à l'issue de son Assemblée Générale du 24 novembre 2026. Le Conseil d'Administration comptait dix membres, il en compte désormais onze.

Véronique Torner siège en tant qu'administratrice indépendante. Le groupe indique qu'elle apporte son regard d'entrepreneure, son expertise du numérique responsable ainsi que sa connaissance approfondie de l'écosystème numérique, de l'open source et des enjeux de transformation des entreprises.

Pour Econocom, cette évolution accompagne la gouvernance du groupe, ses ambitions et la mise en oeuvre de son plan stratégique "One Econocom". Le groupe évoque une évolution encourageante de la représentation féminine. Entrepreneure du numérique et ingénieure diplômée de CPE Lyon, Véronique Torner a cofondé Alter Way en 2006. Elle a présidé Numeum de juin 2023 à 2026.