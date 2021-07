Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : lutte contre l'exclusion numérique avec d'Emmaüs Cercle Finance • 30/06/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Schneider Electric, Econocom et Emmaüs Connect annoncent la signature d'un partenariat pour lutter contre l'exclusion numérique. Lors des trois prochaines années, Schneider Electric et Econocom s'engagent à faire don de 300 ordinateurs chaque année à Emmaüs Connect. Ce partenariat triennal entre Schneider Electric, Econocom et Emmaüs Connect doit permettre de lutter contre la fracture numérique sur le volet de l'équipement.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles -0.47%