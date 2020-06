Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : Fidelity M&R passe sous les 5% des votes Cercle Finance • 08/06/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Econocom Group a annoncé vendredi soir avoir reçu une notification de franchissement de seuil à la baisse suite à l'acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote de FMR LLC. Au 28 mai, la participation de Fidelity Management & Research Company LLC a ainsi franchi à la baisse le seuil de 5% des droits de vote attachés à des titres du groupe de services informatiques belge, à 4,62% des droits de vote. Avec d'autres sociétés contrôlées par FMR LLC -constituant ensemble un groupe plus communément appelé Fidelity-, il détient à la même date 19.535.045 droits de vote, soit 7,08% des droits de vote d'Econocom Group.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +4.89%