Econocom : en négociations pour céder EBC

(CercleFinance.com) - Econocom annonce être entré en négociation exclusive avec la société d'investissement Chequers Capital en vue de la cession de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity) qui regroupe les activités de maintenance en France. Le groupe informatique belge consultera les instances représentatives du personnel d'EBC dans les jours prochains afin de leur présenter ce projet de cession qui s'inscrit dans sa stratégie de recentrage de ses activités annoncée et entamée courant 2019. Cette cession sera ensuite soumise à la validation des autorités de la concurrence. L'activité EBC qui englobe environ 440 personnes réparties sur 27 sites a généré un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros en 2019.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles 0.00%