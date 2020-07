Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 13/07/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Le titre Econocom avance ce lundi de +19%, porté par L'analyste Oddo BHF qui revoit à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 1,90 à 2,60 euros. Le broker annonce par ailleurs passer à l'achat sur la valeur, après avoir été neutre jusque-là. La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +49%. 'Même si nous restons sceptiques sur le positionnement du groupe, le risk/reward nous semble bien meilleur à court terme alors que le point bas en termes de croissance semble avoir été atteint au T2 et que la visibilité s'améliore', commente le broker.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +17.82%