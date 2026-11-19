ECONOCOM : ECONOCOM LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET ET REAFFIRME SON POSITIONNEMENT DE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE EUROPEEN DE CONFIANCE

Communiqué de presse

Bruxelles, le 19 novembre 2026

ECONOCOM LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET ET REAFFIRME

SON POSITIONNEMENT DE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE

EUROPEEN DE CONFIANCE

Econocom met en ligne son nouveau site corporate, econocom.com. Le groupe y affirme son ambition d'être un partenaire technologique européen de confiance, d'envergure internationale. Ses solutions innovantes s'appuient sur des expertises intégrées et sont conçues autour des besoins métiers des clients.

Des expertises intégrées, centrées sur les besoins métiers de nos clients

Plus claire et plus intuitive, la nouvelle plateforme rassemble en un seul endroit les expertises, les solutions et les services du groupe.

Le site traduit aussi l'identité « Live Tech » et la conviction qui l'accompagne, selon laquelle la technologie doit répondre à des besoins métiers réels et produire des résultats tangibles. Dans cet esprit, Econocom mobilise ses savoir-faire pour accompagner ses clients tout au long de leur transformation numérique, qu'il s'agisse de moderniser l'environnement de travail, de sécuriser les infrastructures, d'enrichir les expériences audiovisuelles ou d'optimiser le financement des équipements. Son objectif reste de faire de la technologie un avantage concurrentiel, source de performance et de croissance responsable.

Quatre expertises, une approche de bout en bout

Avec plus de 8 000 collaborateurs, Econocom travaille aux côtés des entreprises et des organisations publiques, confrontées à un environnement technologique que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la souveraineté numérique rendent chaque jour plus complexe.

Le groupe s'appuie sur quatre métiers complémentaires, Workplace, Infrastructure, Audiovisual et Financing, grâce auxquels il intervient sur tout le cycle de vie des technologies, de l'acquisition au déploiement, puis de la gestion à l'optimisation et à la reprise en fin de vie. Cette approche de bout en bout répond aux enjeux opérationnels, technologiques, financiers et de durabilité de ses clients, en leur permettant de gagner en efficacité, d'optimiser leurs investissements et de faire de la technologie un véritable avantage concurrentiel.

Israel Garcia, Managing Director Business Development & Strategic Plan : « La technologie évolue, et nous évoluons avec elle. Partenaire technologique européen présent à l'international, notre ambition est de permettre à nos clients de tirer le meilleur parti de leurs technologies. Notre nouveau site reflète ce qui nous définit : des expertises intégrées, des solutions innovantes et l'engagement d'améliorer leur performance tout en favorisant une croissance responsable. »

Redécouvrez Econocom : www.econocom.com

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux. Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles et fait partie des indices Tech Leaders et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Asma.mnasser@econocom.com / Laurence.decaux@econocom.com / Econocom@havas.com