Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : Econocom International dépasse les 50% des votes Cercle Finance • 04/06/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - Econocom Group indique qu'Econocom International a dépassé le seuil de 50% de ses droits de vote le 19 mai, suite à l'introduction du droit de vote double par une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même jour. Ainsi, cette société contrôlée par Jean-Louis Bouchard (président et fondateur d'Econocom Group) détient au 19 mai, 141.676.742 droits de vote, représentant 51,36% des droits de vote attachés à des titres du groupe belge de services informatiques.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles +3.54%