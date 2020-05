Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Econocom : droit de vote double introduit Cercle Finance • 21/05/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Econocom Group indique que son assemblée générale extraordinaire réunie le 19 mai a approuvé l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour, dont l'introduction du droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans. Les statuts du groupe informatique belge confèrent donc désormais aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote.

Valeurs associées ECONOCOM GROUP Euronext Bruxelles 0.00%