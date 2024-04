Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Econocom: deux nouvelles entrées au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Econocom annonce la nomination de Chantal De Vrieze et de Philippe Capron au sein du Conseil d'Administration, respectivement en qualité d'administratrice et d'administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.



Au travers de leurs expériences respectives, tous deux contribueront de manière significative à la réalisation des enjeux et objectifs, tant opérationnels que stratégiques, fixés dans le cadre du nouveau plan.



Entre 2001 et 2018, Chantal De Vriezea successivement occupé les fonctions de Directeur Général du leasing, d'administrateur délégué d'Econocom Benelux et de Directeur Général d'Altran Belgique et Luxembourg. Elle a repris la direction d'Econocom Belux depuis 2019.



Pour sa part,Philippe Capron, après avoir débuté sa carrière à l'Inspection Générale des Finances, a occupé le poste de directeur financier dans des entreprises telles que Usinor, Arcelor, Vivendi et Veolia. Il est aujourd'hui associé de Perella Weinberg Partners.







